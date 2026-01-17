‘Moretti senza reddito’ la cauzione arriva da un amico il legale dei coniugi | ‘Messaggi preoccupanti’

Moretti, coinvolto nell'inchiesta 'Senza reddito', ha ricevuto la cauzione da un amico, secondo quanto riferito dal legale dei coniugi, che ha segnalato messaggi preoccupanti. La difesa di Moretti ha dichiarato di non aver mai considerato l’ipotesi di fuga, assicurando la propria collaborazione con le autorità. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie e si mantiene nel quadro di un’analisi sobria e obiettiva dei fatti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.