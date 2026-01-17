‘Moretti senza reddito’ la cauzione arriva da un amico il legale dei coniugi | ‘Messaggi preoccupanti’
Moretti, coinvolto nell'inchiesta 'Senza reddito', ha ricevuto la cauzione da un amico, secondo quanto riferito dal legale dei coniugi, che ha segnalato messaggi preoccupanti. La difesa di Moretti ha dichiarato di non aver mai considerato l’ipotesi di fuga, assicurando la propria collaborazione con le autorità. La vicenda si svolge nel rispetto delle procedure giudiziarie e si mantiene nel quadro di un’analisi sobria e obiettiva dei fatti.
“Non ho mai pensato di scappare”: la difesa di Moretti davanti al giudice. «In nessun momento ho pensato di fuggire, non mi ha neppure sfiorato l’idea». Così Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, si è difeso davanti al giudice del Tribunale delle misure coercitive di Sion, Christian Roten, durante l’interrogatorio di garanzia successivo all’arresto per il rogo di Capodanno a Crans Montana. Parole nette, messe a verbale, con cui Moretti ha cercato di smontare uno dei punti centrali dell’accusa: il rischio di fuga. «La mia famiglia e i miei amici sono qui. Non ho una vita altrove, la mia vita è qui», ha insistito, aggiungendo che, se necessario, troverà un lavoro temporaneo pur di restare in Svizzera fino alla conclusione della procedura. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
200mila euro per uscire di galera. Questa la cifra che dovrà versare #JacquesMoretti. Il motivo Per la Procura vallese "attualmente non ha alcun reddito"
