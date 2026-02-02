Leverkusen-St Pauli martedì 03 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Werkself favorito contro i kiezkicker

Questa sera il Leverkusen affronta il St. Pauli nei quarti di finale di DFB Pokal. La partita si gioca alle 20:45 e i padroni di casa partono favoriti, anche se i kiezkicker non vogliono mollare facilmente. Le formazioni sono pronte, e i tifosi si aspettano una sfida combattuta fino all’ultimo minuto.

Scocca l'ora di quarti di finale di DFB Pokal e la prima sfida vede il Leverkusen di Hjulmand impegnato in casa contro il St. Pauli di Blessin. Il werkself deve ancora recuperare la gara di Amburgo ed è sempre in corsa per la zona Champions in campionato. Le ultime 3 vittorie consecutive hanno dato di nuovo fiducia a Grimaldo e compagni che oggi hanno l'occasione di tornare per.

