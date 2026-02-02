Questa sera alle 20:45 si gioca il primo quarto di finale di DFB Pokal tra Leverkusen e St. Pauli. Il Leverkusen parte leggermente favorito, soprattutto tra le mura di casa, ma il St. Pauli non si presenta certo per fare da comparsa. Gli incontri di questa fase sono sempre aperti a sorprese, e i tifosi sono pronti a seguire una partita che promette emozioni.

Scocca l’ora di quarti di finale di DFB Pokal e la prima sfida vede il Leverkusen di Hjulmand impegnato in casa contro il St. Pauli di Blessin. Il werkself deve ancora recuperare la gara di Amburgo ed è sempre in corsa per la zona Champions in campionato. Le ultime 3 vittorie consecutive hanno dato di nuovo fiducia a Grimaldo e compagni che oggi hanno l’occasione di tornare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-St. Pauli (martedì 03 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Werkself favorito contro i kiezkicker

Approfondimenti su Leverkusen St.Pauli

Questa sera il calcio torna protagonista a Bologna con la sfida tra Bologna e Milan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Leverkusen St.Pauli

Argomenti discussi: Hjulmand si gode l’occasione di vincere un trofeo a Leverkusen; Leverkusen-St.Pauli: diretta live, streaming e formazioni; Bayer Leverkusen x FC St. Pauli - Retrospecto, escalações e onde assistir; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati.

Leverkusen-St. Pauli: diretta live, streaming e formazioniBayer Leverkusen e St Pauli si sfidano martedì 3 febbraio 2026 alle 20:45 alla BayArena nei quarti di finale di Coppa di Germania ... msn.com

Leverkusen-St. Pauli, formazioni ufficiali: le scelte di Xabi Alonso in attesa dell'InterDi seguito le formazioni ufficiali di Bayer Leverkusen-St. Pauli, valida per la 13ª giornata di Bundesliga. Ecco le scelte di Xabi Alonso a pochi giorni dalla sfida di Champions League contro l'Inter, ... tuttomercatoweb.com

IL TABELLONE DEI PLAYOFF: BENFICA-REAL MADRID BODO GLIMT-INTER MONACO-PSG QARABAG-NEWCASTLE GALATASARAY-JUVENTUS BRUGES-ATLETICO MADRID BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA OLYMPIACOS-LEVERKUSEN - facebook.com facebook