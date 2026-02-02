Questa sera alle 20:45 il Leverkusen di Hjulmand affronta il St. Pauli nei quarti di finale di DFB Pokal. La partita si gioca in casa dei tedeschi, che vogliono passare il turno e avanzare in una competizione importante. I giocatori sono pronti, e l’atmosfera si fa calda in vista di questa sfida decisiva.

Scocca l’ora di quarti di finale di DFB Pokal e la prima sfida vede il Leverkusen di Hjulmand impegnato in casa contro il St. Pauli di Blessin. Il werkself deve ancora recuperare la gara di Amburgo ed è sempre in corsa per la zona Champions in campionato. Le ultime 3 vittorie consecutive hanno dato di nuovo fiducia a Grimaldo e compagni che oggi hanno l’occasione di tornare per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-St. Pauli (martedì 03 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Leverkusen St.Pauli

Ultime notizie su Leverkusen St.Pauli

