Scopri tutto sul progetto di Donald Trump di istituire un “Board” della pace, un’idea che mira a sostituire l’Onu. Nel testo troverai informazioni sulla quota di iscrizione, i Paesi invitati e lo statuto di questa nuova organizzazione, analizzando i principali aspetti e le implicazioni di questa proposta internazionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole creare un “Board” per la pace che lavori alla risoluzione dei conflitti in tutto il mondo, una sorta di Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) alternativa a inviti, persino dietro pagamento. La proposta era stata annunciata per la prima volta dalla Casa bianca nell’ambito del piano di tregua tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. La fase 2 dell’iniziativa prevedeva infatti l’affidamento del governo del territorio costiero “a un comitato apolitico di tecnocrati palestinesi affiancati da esperti internazionali, responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e municipali, sotto la supervisione” di un “Board per la pace” presieduto da Donald Trump e da altri leader e capi di Stato e di governo stranieri, che avrebbe gestito “i finanziamenti della ricostruzione fino alla completa riforma dell’Autorità Nazionale palestinese (Anp)”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Quota di iscrizione, Paesi invitati, statuto: tutto quello che c’è da sapere sul “Board” della pace con cui Trump vuole “sostituire” l’Onu

Board of Peace, le regole di Trump per il suo «Onu parallelo»: un miliardo di dollari per diventare membro permanente. Da Orbán a Meloni: gli invitati e chi ha accettatoIl Board of Peace, promosso dall’amministrazione Trump, prevede che i paesi interessati a ottenere lo status di membri permanenti versino almeno un miliardo di dollari.

Leggi anche: Con Air: tutto quello che c’è da sapere sul film

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Per le donne arrivare ai vertici del corpo diplomatico è ancora molto difficile; Come gli immigrati salvano l’economia e le pensioni italiane; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Gaza e quella pace a pagamento.

Gmg a quota 400mila: record di iscrizioni - Mons. Stanislaw Rylko: un record. Anche perché di giovani poi ne arrivano molti più di quelli che si sono iscritti Piu’ di quattrocentomila giovani da duecento paesi del mondo si sono finora ... vita.it

Buonasera, la quota associativa per docenti a td è sempre di 50 euro o è cambiato qualcosa Vorrei rinnovare l iscrizione, grazie - facebook.com facebook