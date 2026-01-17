Pietro Bartolo entra in Casa Riformista Faraone | Scelta di grande spessore politico

Pietro Bartolo, ex eurodeputato e recentemente uscito dal Partito Democratico, ha annunciato il suo ingresso in Casa Riformista, formazione politica sostenuta da Italia Viva. La scelta, definita da Faraone come di grande spessore politico, rappresenta un nuovo passo nel percorso dell’esponente politico, che continua a partecipare attivamente al panorama politico italiano con un approccio sobrio e articolato.

Ingresso nella formzione politica promossa da Italia Viva per l'ex eurodeputato che alcuni giorni fa aveva lasciato il Partito democratico. "Un contributo di competenza e visione", si legge sui social del partito L'ex eurodeputato Pietro Bartolo, che alcuni giorni fa aveva lasciato il Partito democratico, aderisce a Casa riformista, formazione politica promossa da Italia Viva. "Diamo il benvenuto a Pietro Bartolo, medico con una lunga esperienza a Lampedusa, dove ha operato in prima linea nell'assistenza sanitaria e già europarlamentare - si legge sui social di Iv -. Il suo percorso rappresenta per la comunità di Casa riformista un contributo di competenza e visione". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

