L’esecuzione nel bosco della droga Identificato il pusher ucciso a fucilate

Identificata la vittima dell'agguato a colpi di fucile per contendersi lo spaccio di droga nel Parco delle Groane. Aveva solo 22 anni, era di origine marocchina e si chiamava Mohamed Mhaouchi. Il tragico compito del riconoscimento (la vittima non aveva addosso alcun documento di identificazione) è toccato alla moglie del giovane, ucciso la sera del 24 gennaio scorso, mentre un connazionale 19enne è rimasto ferito. È stato quest'ultimo verso le 22 a fermare i carabinieri in via Sant'Andrea a Misinto per dare l'allarme, raccontando che lui aveva il ruolo di 'sentinella' e che quando ha sentito i colpi di arma da fuoco è fuggito nel bosco ed è stato raggiunto di striscio da un proiettile, riuscendo però a sfuggire ai killer arrivati per un regolamento di conti.

