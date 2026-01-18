Addio grande Italia in lutto se ne va un maestro Lasci un’eredità enorme

L’Italia piange la perdita di un importante maestro del panorama culturale e artistico. Figura di rilievo internazionale, ha contribuito a diffondere il talento italiano oltre i confini nazionali. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa, lasciando un’eredità che continuerà a influenzare generazioni di artisti e appassionati. La sua figura rimarrà nel patrimonio creativo italiano ed europeo, testimoniando un impegno duraturo nel mondo dell’arte.

Il mondo della cultura e dell’arte saluta uno dei suoi grandi protagonisti. Un artista italiano che aveva saputo portare il talento del Belpaese oltre confine, diventando una figura di riferimento anche all’estero, si è spento lasciando un’eredità che attraversa decenni di storia creativa europea. Un addio che segna profondamente un intero settore, privato di uno dei suoi interpreti più longevi e influenti. È morto il 17 gennaio, all’età di 100 anni, Dino Attanasio, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo del Novecento. La scomparsa è avvenuta a Jette, a Bruxelles, dove aveva scelto di stabilirsi dal 2020. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Addio al grande maestro”. Italia in lutto, se ne va una leggenda

