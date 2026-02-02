‘Leonardo in Castello - Viaggio favoloso in un’Italia che c’è’ | il genio fa tappa a Vigevano tra cultura e turismo

Vigevano si prepara ad accogliere una grande mostra dedicata a Leonardo da Vinci. Da oggi, il castello Sforzesco si trasforma in un palcoscenico tra arte e storia, attirando visitatori da tutta Italia. L’evento vuole mettere in luce il legame tra il genio fiorentino e il territorio lombardo, attraverso esposizioni e iniziative culturali. La città si riempie di turisti e appassionati, pronti a scoprire le meraviglie di un’Italia che ancora oggi vive grazie a queste testimonianze.

Vigevano (Pavia), 2 febbraio 2026 – Fa tappa in Lombardia ‘Leonardo in Castello - Viaggio favoloso in un’Italia che c’è’. Il tour tra cultura e turismo iniziato in Toscana, terra di Leonardo a Vinci, sarà protagonista domenica 8 febbraio, alle 16, nella Sala Cavallerizza del Castello di Vigevano. Un viaggio in 20 tappa. Un giro d’Italia con la visione di Leonardo con 20 tappe, una per regione, all’ascolto di un rinascimento di cui abbiamo ancora bisogno. Tra turismo e cultura. Un progetto per la promozione del nostro Paese, con il Ministero del Turismo insieme all’Associazione Culturale del Loggione del Teatro alla Scala, l’ideazione e la direzione artistica di Massimiliano Finazzer Flory, la collaborazione scientifica della Fondazione Augusto Rancilio e il sostegno di Intesa Sanpaolo Main sponsor del progetto artistico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - ‘Leonardo in Castello - Viaggio favoloso in un’Italia che c’è’: il genio fa tappa a Vigevano tra cultura e turismo Approfondimenti su Leonardo in Castello Leonardo rivive nei castelli d’Italia. Il genio in tour tra cultura e turismo Nei castelli italiani, Leonardo torna protagonista. Debutta "Leonardo in Castello". Viaggio nell’Italia delle meraviglie Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Leonardo in Castello Argomenti discussi: Leonardo in Castello. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è: da Vinci a Chiavari, sulle tracce del genio; Debutta Leonardo in Castello. Viaggio nell’Italia delle meraviglie; Parte da Vinci Leonardo in Castello, il viaggio favoloso in un’Italia che c’è; Leonardo in Castello, al via il viaggio favoloso nell’Italia dei borghi. ‘Leonardo in Castello - Viaggio favoloso in un’Italia che c’è’: il genio fa tappa a Vigevano tra cultura e turismoVigevano (Pavia), 2 febbraio 2026 – Fa tappa in Lombardia ‘Leonardo in Castello - Viaggio favoloso in un’Italia che c’è’. Il tour tra cultura e turismo iniziato in Toscana, terra di Leonardo a Vinci, ... ilgiorno.it Debutta Leonardo in Castello. Viaggio nell’Italia delle meraviglieDomani a Vinci la prima delle 20 tappe alla scoperta del territorio nazionale fra cultura, arte e prodotti tipici ... lanazione.it Leonardo in Castello. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è: da Vinci a Chiavari, sulle tracce del genio - facebook.com facebook Leonardo al Castello, un percorso inedito racconta il genio a Milano durante le Olimpiadi milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.