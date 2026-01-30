Leonardo da Vinci sarà protagonista di "Leonardo in Castello – Viaggio nell’Italia che c’è", un ciclo di venti eventi culturali (uno per regione) promossi dal ministero del turismo con l’associazione culturale del Loggione del Teatro alla Scala e la collaborazione scientifica della Fondazione Augusto Rancilio e con l’ideazione e direzione artistica del regista e attore Massimiliano Finazzer Flory. La prima tappa di questo viaggio culturale, che si concluderà il 31 luglio prossimo, partirà proprio da Vinci: l’appuntamento è per domani alle 11 alla Palazzina Uzielli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Daniele Vanni e della direttrice del Museo Leonardiano Roberta Barsanti, inizierà la conferenza-spettacolo di Finazzer Flory, che darà voce ai testi originali di Leonardo da Vinci, primo ’eco-designer’ della storia, tratti da diversi codici e taccuini dell’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Debutta "Leonardo in Castello". Viaggio nell’Italia delle meraviglie

Approfondimenti su Leonardo da Vinci

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Leonardo da Vinci

Argomenti discussi: Leonardo in Castello. Viaggio favoloso nell’Italia che c’è: da Vinci a Chiavari, sulle tracce del genio; Leonardo in Castello, al via il viaggio favoloso nell’Italia dei borghi; Undertourism, Santanchè: il progetto Leonardo in Castello aiuta a riscoprire l’Italia; Castello Sforzesco, 3 iniziative per Leonardo.

Parte da Vinci Leonardo in Castello, il viaggio favoloso in un'Italia che c'èROMA (ITALPRESS) – Tra turismo e cultura. Dal 31 gennaio al 31 luglio 2026 parte Il viaggio favoloso in un’Italia che ... iltempo.it

Leonardo rivive nei castelli d’Italia. Il genio in tour tra cultura e turismoAl via da Vinci la serie di appuntamenti con la conferenza-spettacolo di Finazzer Flory: una tappa in ogni regione ... msn.com

Stasera si debutta e si va avanti fino al 1 febbraio al Teatro Roma Amleto in salsa piccante di Aldo Nicolaj regia di Vanessa Gasbarri con Massimiliano Vado, Danila Stalteri, Leonardo Bocci, Claudia Ferri, Veronica Milaneschi, WalterDel Greco prod - facebook.com facebook