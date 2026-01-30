Nei castelli italiani, Leonardo torna protagonista. Domani, alle 11, alla Palazzina Uzielli, si tiene la conferenza-spettacolo “Leonardo in Castello”. L’evento vuole mettere in luce il legame tra il genio e i luoghi storici, attirando visitatori e appassionati.

Leonardo a Vinci ritorna. Domani, ore 11, nella Palazzina Uzielli, che con il Castello dei Conti Guidi costituisce il Museo Leonardiano, va in scena la conferenza-spettacolo Leonardo in Castello. Prima tappa del nuovo tour nazionale di Massimiliano Finazzer Flory, da anni impegnato a dare voce al figlio illegittimo di ser Piero da Vinci. In altre parole, al più grande genio del Rinascimento. Modesto "omo sanza lettere" autodefinitosi, ma orgoglioso "interprete tra la natura e gli omini". E il sindaco di Vinci, Daniele Vanni, ringrazia l’ideatore e direttore artistico del viaggio: "Per l’organizzazione dell’evento, e per dimostrare sempre grande affetto per la nostra città". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonardo rivive nei castelli d’Italia. Il genio in tour tra cultura e turismo

