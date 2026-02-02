L’Emil Banca trionfa e si prende la vetta

Emil Banca conquista la vetta battendo la Bassa Bresciana e prendendosi la testa della classifica. La squadra ha messo in campo un’ottima prestazione e ora punta a mantenere il primo posto.

L' Emil Banca batte con punto aggiuntivo di bonus addizionale mete la Bassa Bresciana e si prende la testa della classifica. Approfittando del rinvio del confronto tra Pieve e l'ex capolista Brixia, rinviato per impraticabilità dello Sgorbati al 19 aprile, i ragazzi di Andrea Balsemin si portano momentaneamente al primo posto battendo con un netto 49-17 il fanalino di coda. Un successo senza troppa fatica per l'Emil Banca, messo al sicuro già dopo mezz'ora, che ha visto il Bologna controllare un avversario che comunque non ha mai mollato, capace di segnare nel secondo tempo 3 mete. La sfida si sblocca già all'8' con Soavi che trova il buco dopo una bella azione corale nei 22 metri bresciani.

