Emil Banca ok cade Pieve Vilasi si divora i Lyons
Vince nettamente l’ Emil Banca, cade invece il Pieve. Quarta giornata di serie B dolce-amara per le formazioni bolognesi di rugby. Al Bonori la formazione di Andrea Balsemin si impone 43-10 sulla formazione cadetta dei Lyons Piacenza. Gara condotta dall’inizio alla fine. Pochissimi errori, aggressività e soprattutto ordine e precisione. "Sono molto contento del risultato e della prestazione – conferma coach Balsemin –. Molto bene nelle fasi di conquista, nelle ruck, dove abbiamo giocato con gran disciplina". Per il Bologna mete di Quadri, Silvestri, Signore (2), Cannoniero e Vilasi e punti al piede per capitan Chico a segno con 1 penalty e 5 trasformazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
