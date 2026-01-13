Rugby serie B | campionato riaperto rossoblù a -3 dalla vetta Marzocchi prova mostruosa L’Emil Banca supera Rovato

L’Emil Banca Rugby, nel campionato di Serie B, ha conquistato una vittoria importante a Rovato, superando gli avversari 27-28. La prestazione dei rossoblù, guidati da Andrea Balsemin, permette loro di ridurre a tre punti il distacco dalla vetta della classifica, riaprendo così le possibilità di lotta per la promozione. La partita ha evidenziato la determinazione e il valore della squadra in un momento cruciale della stagione.

L’ Emil Banca passa a Rovato e riapre il campionato. Grande prestazione per i ragazzi di Andrea Balsemin che battono 27-28 i padroni di casa e si riportano a -3 dai bresciani. Un ottimo primo tempo e un finale in crescendo, con la meta della vittoria messa a segno da Cesari a 11’ dalla fine, portano l’Emil Banca al trionfo. Manca capitan Josè Chico, ma l’assenza, seppur pesante, non si è sentita vista la grande prestazione di Pietro Marzocchi che lo ha sostituito nel ruolo e nella leadership, con una meta e un perfetto 44 nelle trasformazioni. Emil Banca che sotto al 1’ per 3-0 trova ritmo e pericolosità andando a segno con Villasi al 15’, Marzozzi al 28’ e Priola al 38’ per il 6-21 con cui termina il primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Rugby serie B: campionato riaperto, rossoblù a -3 dalla vetta. Marzocchi, prova mostruosa. L’Emil Banca supera Rovato Leggi anche: Rugby Emil Banca e Pieve ripartono all’attacco Leggi anche: Rugby serie B: una domenica agrodolce per le due formazioni bolognesi. Emil Banca, una vittoria di rigore. Il Pieve lotta, ma alla fine cede Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serie B 2025/26: Risultati e classifiche della VII giornata; Rugby, serie B: avvio amaro di 2026 per il Sondrio Rf Com; Riparte il rugby ligure: il CUS Genova allunga in vetta in Serie B; Rugby femminile, Viterbo sogna il ritorno dopo 25 anni: la sfida di Frida, Dafne e Michela. Rugby serie B: campionato riaperto, rossoblù a -3 dalla vetta. Marzocchi, prova mostruosa. L’Emil Banca supera Rovato - Grande prestazione per i ragazzi di Andrea Balsemin che battono 27- msn.com

RUGBY – SERIE B – L’IPVC Benevento centra la prima vittoria stagionale battendo il Bari 33 a 22 nella settima di campionato. - Il Bari ha sofferto in mischia e nelle rimesse laterali, ma ha messo in evidenza un efficiente reparto ... msn.com

RUGBY – SERIE B – L’IPVC Benevento centra la prima vittoria stagionale battendo il Bari 33 a 22 nella settima giornata di campionato. - Il Benevento che al 4' subito in meta con Knadil che finalizza un carrettino avanzante formatosi da rimessa laterale. sanniosport.it

BBRecap | Seniores | Serie B Rugby Parma 43 - 24 BBR Una trasferta difficile contro un avversario solido. Torniamo a casa con una sconfitta, ma con 1 punto di bonus guadagnato sul campo: un punto importante che ci porta a pari merito con il Rugby Fiu - facebook.com facebook

Riparte il rugby ligure: il CUS Genova allunga in vetta in Serie B x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.