Piccerillo nuovo commissario provinciale della Lega Nuova fase di condivisione
Il commissario regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi la nomina di Antonella Piccerillo a commissario provinciale del partito a Caserta. Piccerillo, già consigliere regionale e provinciale, raccoglie il testimone dal deputato Zinzi, che nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Casertanews.it
