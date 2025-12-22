Piccerillo nuovo commissario provinciale della Lega Nuova fase di condivisione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commissario regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, ha ufficializzato oggi la nomina di Antonella Piccerillo a commissario provinciale del partito a Caserta. Piccerillo, già consigliere regionale e provinciale, raccoglie il testimone dal deputato Zinzi, che nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Casertanews.it

piccerillo nuovo commissario provinciale della lega nuova fase di condivisione

© Casertanews.it - Piccerillo nuovo commissario provinciale della Lega. "Nuova fase di condivisione"

Leggi anche: Luigi Bove nominato nuovo commissario cittadino della Lega

Leggi anche: Casucci è il nuovo commissario provinciale di Noi moderati

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

piccerillo nuovo commissario provincialeReggio Calabria, nuovo commissario provinciale per l’Udc - L’Unione di Centro apre una nuova fase politica nella provincia di Reggio Calabria con la nomina di Giuseppe Pinto a Commissario Provinciale dell’UDC e Paolo Arillotta Vice Regionale. strettoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.