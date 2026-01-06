Lega nuovo commissario a Salerno | arriva Barone con vista sulle comunali

La Lega di Salerno annuncia l’arrivo di Luigi Barone come nuovo commissario provinciale, proveniente dalla provincia di Benevento. La scelta mira a rafforzare la presenza del partito in vista delle prossime elezioni comunali, mantenendo una posizione stabile e strategica nel panorama politico locale. La nomina di Barone segna un passo importante nel rinnovamento e nella pianificazione delle attività della Lega in provincia di Salerno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva da fuori. E non è un dettaglio. La Lega per Salerno sceglie la linea dura: il nuovo Commissario Provinciale sarà Luigi Barone, in arrivo dalla provincia di Benevento. Uomo di fiducia del sottosegretario Claudio Durigon, vero regista del partito di Matteo Salvini in Campania. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni, con il sigillo del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi. Una nomina che arriva dopo le dimissioni, tutt’altro che silenziose, del deputato Attilio Pierro. Zinzi ha ascoltato il territorio. Almeno formalmente. Dall’ex consigliere regionale Aurelio Tommaselli al consigliere comunale Dante Santoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

