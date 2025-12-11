La Canottieri Lecco volta pagina | Michele Peccati è il nuovo presidente

La Canottieri Lecco ha annunciato il cambio di leadership: Michele Peccati assume la presidenza, succedendo a Marco Cariboni, che ha guidato la società per 37 anni e rimarrà presidente onorario. Un nuovo capitolo per la storica società sportiva lecchese, che prosegue il suo percorso con una nuova guida.

Lecco, 11 dicembre 2025 – Michele Peccati è il nuovo presidente della Canottieri Lecco. Succede a Marco Cariboni, per 37 anni al “timone” della società sportiva più antica del territorio e di cui peraltro rimarrà presidente onorario. È quanto già deciso il Consiglio direttivo nella riunione di ieri sera, nella quale sono stati nominati anche i due nuovi vice-presidenti: Giacomo Ugolini (logistica di circolo) e Davide Consentino (logistica di circolo). Si chiude di fatto un’era in via Nullo, l’era di Marco Cariboni, imprenditore, oggi 80enne, che dal 1975 ad oggi (in mezzo i mandati di Marco Milani e Mario Bailo ) ha retto le sorti della società fondata il 27 settembre 1895 al Caffè del Teatro Sociale da un manipolo di lungimiranti industriali dell’epoca, espressione di alcune tra le più importanti famiglie dell’imprenditoria locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Canottieri Lecco volta pagina: Michele Peccati è il nuovo presidente

Inizia una nuova era alla Canottieri Lecco - facebook.com Vai su Facebook

La Società Canottieri Lecco compie 130 anni: “Un'eternità e un attimo” - Da quella domenica di 130 anni fa, grazie al sostegno di generazioni di soci, presidenti e consiglieri, la Canottieri Lecco è cresciuta fino a diventare una delle più antiche e prestigiose società ... Secondo ilgiorno.it

Canottieri Lecco, una storia lunga 130 anni - Ventisette settembre 1895, una domenica, Caffè del Teatro Sociale, in centro a Lecco. Lo riporta ilgiorno.it