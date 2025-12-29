Ciriani | ho preso la tessera del Msi a 16 anni non rinnego nulla All’Anpi dico di guardare in casa propria

Ciriani ricorda di aver aderito al MSI a 16 anni, affermando di non rinnegare quella scelta. Sottolinea inoltre l'importanza di guardare avanti e di utilizzare la politica come strumento di costruzione futura, invitando l’Anpi a riflettere sulle proprie azioni e sulla propria storia. Un discorso che invita alla riflessione sul ruolo della memoria e sulla responsabilità di affrontare il passato con sguardo propositivo.

“Posso dire che mi sono iscritto al Msi a 16 anni e non rinnegherò mai quella storia. Ma ho imparato che la politica si fa per costruire il futuro, non per rimpiangere il passato. FdI è un grande partito di destra, governa l’Italia – presto anche l’Europa – ed è nel sistema democratico contemporaneo. All’Anpi direi di guardare in casa propria e magari spiegare perché ha dirigenti filo Hamas o filo Putin”. Parole chiare quelle di Luca Ciriani, intervistato da La Stampa, dopo la polemica scatenata dalle sinistre per video di La Russa nel giorno dell’anniversario della nascita del Movimento sociale italiano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

