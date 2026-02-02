Le serie tv in uscita a febbraio 2026 | da Bridgerton a Portobello ecco cosa vedere

A febbraio, le serie tv non mancano. Tra le novità più attese c’è la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton, che ha ormai conquistato un vasto pubblico. Gli appassionati possono aspettarsi nuove puntate di una serie ormai diventata un punto di riferimento, mentre altri titoli promettono di intrattenere gli spettatori durante il mese.

Anche febbraio offre una gran quantità di serie tv per tutti gli appassionati. Il pezzo da 90 del mese di Netflix è sicuramente la seconda tranche di episodi della quarta stagione di Bridgerton, serie diventata ormai un cult. Molto interessante l’offerta di Disney+ dove spiccano due titoli. Il primo è Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, si tratta di una serie antologica nella quale vengono raccontate celebri storie d’amore che hanno fatto la storia. Il secondo è Paradise (seconda stagione), un appassionante spy story. Da non perdere neanche Creatives, nuova serie distribuita su Prime Video, la storia di un gruppo di ragazzi che creano una nuova agenzia pubblicitaria ma le cose presto sfuggiranno di mano.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bridgerton Netflix

Il 2026 si presenta come un anno di importanti ritorni e nuove produzioni nel panorama delle serie TV, con un focus sulla serialità italiana e internazionale.

A febbraio 2026 arrivano molte nuove serie TV da non perdere.

Ultime notizie su Bridgerton Netflix

