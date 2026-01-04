Da Portobello ai ritorni di Euphoria Bridgerton e Scrubs | le serie tv del 2026

Il 2026 si presenta come un anno di importanti ritorni e nuove produzioni nel panorama delle serie TV, con un focus sulla serialità italiana e internazionale. Tra riprese di universi consolidati come “Game of Thrones” e “Gomorra” e debutti di nuove storie, il panorama televisivo si amplia, offrendo un panorama vario e in evoluzione. Un’occasione per osservare le tendenze e le evoluzioni del settore, con attenzione alle produzioni italiane e ai grandi ritorni di serialità amate dal pubblico.

Il 2026 delle serie tv si prospetta un anno di ritorni e di espansione di universi. Ampliamento (e ritorno) ad immaginari codificati ("Game of Thrones", "Gomorra", "American Horror Story", "Scrubs", "Vought Rising", per fare alcuni nomi), ma anche diverse novità, soprattutto per quanto riguarda la serialità italiana, in un'analisi della storia recente del nostro Paese. Si comincia, dal 4 gennaio, con "Prima di noi" (Rai), grande saga familiare, dal romanzo di Giorgio Fontana, diretta da Daniele Luchetti, che segue quattro generazioni della famiglia Sartori: un racconto di formazione collettivo dal 1917 al 2012.

