A febbraio 2026 arrivano molte nuove serie TV da non perdere. Tra le più attese ci sono

Scegliere soltanto 10 serie tv da vedere a febbraio 2026 sulle diverse piattaforme di streaming presenti in Italia non è stata un'impresa semplice. Tra ritorni e novità già diventate cult grazie al passaparola sui social, saranno 28 giorni ricchi di titoli da vedere, senza considerare che è un mese particolarmente intenso tra le Olimpiadi di Milano-Cortina e il Festival di Sanremo. Per chi avesse ancora spazio e tempo, a febbraio 2026 arriverà su HBO Max la prima stagione di Heated Rivalry, la serie tv sull'amore tra due giocatori di hockey, diventata un fenomeno globale al punto che i protagonisti Connor Storrie e Hudson Williams, sono stati chiamati a fare da tedofori della fiaccolo olimpica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 10 serie tv da non perdere a febbraio 2026: "Motorvalley", "Portobello", "Paradise"

Il 2026 si presenta come un anno di importanti ritorni e nuove produzioni nel panorama delle serie TV, con un focus sulla serialità italiana e internazionale.

