A febbraio 2026, le serie tv si fanno notare con un’offerta variegata. Dalla commedia al thriller, ci sono programmi per ogni gusto. Molti appassionati già aspettano le nuove stagioni, pronti a scoprire cosa riserva il mese. Le piattaforme continuano a sfornare produzioni di qualità, e il pubblico si prepara a un mese ricco di visioni interessanti.

Un febbraio seriale all’insegna della varietà narrativa, che tocca generi e pubblici diversi. Sulla carta, ce n’è un po’ per tutti. Under Salt Marsh (Sky e Now, 2 febbraio): una nuova coppia di detective che si riunisce per un cold case e ambientazioni livide tipiche della costa inglese. Kelly Reilly interpreta Jackie, una ex detective che dopo aver rotto con il suo partner in polizia - Eric Bull – ha lasciato la sua vecchia vita e si è dedicata all’insegnamento. Quando però un vecchio caso del passato, a cui la donna era estremante legata, viene riaperto, Jackie dovrà tornare a collaborare con Eric per arrivare a scoprire la verità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le serie tv da non perdere a febbraio 2026

Approfondimenti su serie tv Febbraio2026

A febbraio, le serie tv sono protagoniste.

A febbraio 2026 arrivano molte nuove serie TV da non perdere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

LE SERIE TV IN USCITA A FEBBRAIO

Ultime notizie su serie tv Febbraio2026

Argomenti discussi: Da Portobello alla seconda stagione di Paradise , le serie tv da vedere a febbraio; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di febbraio 2026; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a febbraio 2026; Le 10 serie TV da non perdere a febbraio 2026.

Le serie tv da non perdere a febbraio 2026. Dai cold case sulle coste inglesi all'aldilàDal limbo post mortem di Eternity alla storia d'amore tra due giocatori professionisti di hockey in Heated Rivalrly fino al caso Tortora. Ecco i titoli da non perdere questo mese ... ilfoglio.it

Da Portobello alla seconda stagione di Paradise, le serie tv da vedere a febbraioTra l'italiana Motorvalley e le internazionali Vanished e Sheriff Country, ecco tutti i titoli in arrivo in queste settimane ... wired.it

Telesveva. . SERIE D | Nola-Nardò 3-1, De Sanzo: "C'è poco da dire, abbiamo meritato di perdere. Il secondo gol preso è l'emblema di questa partita" #nardò #desanzo #sport facebook