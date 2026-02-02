Le serie tv da non perdere a febbraio 2026 Dai cold case sulle coste inglesi all’aldilà

A febbraio, le serie tv sono protagoniste. Dalle indagini sui cold case sulle coste inglesi alle storie sull’aldilà, ci sono show per ogni gusto. Tutti trovano qualcosa di interessante da seguire, anche chi cerca un po’ di svago o un mistero da risolvere. Le proposte sono tante e variegate, pronte a tenere incollati gli spettatori davanti allo schermo.

Un febbraio seriale all’insegna della varietà narrativa, che tocca generi e pubblici diversi. Sulla carta, ce n’è un po’ per tutti. Under Salt Marsh (Sky e Now, 2 febbraio): una nuova coppia di detective che si riunisce per un cold case e ambientazioni livide tipiche della costa inglese. Kelly Reilly interpreta Jackie, una ex detective che dopo aver rotto con il suo partner in polizia - Eric Bull – ha lasciato la sua vecchia vita e si è dedicata all’insegnamento. Quando però un vecchio caso del passato, a cui la donna era estremante legata, viene riaperto, Jackie dovrà tornare a collaborare con Eric per arrivare a scoprire la verità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le serie tv da non perdere a febbraio 2026. Dai cold case sulle coste inglesi all’aldilà Approfondimenti su Le Serie TV da non perdere a febbraio 2026 10 serie tv da non perdere a febbraio 2026: "Motorvalley", "Portobello", "Paradise" A febbraio 2026 arrivano molte nuove serie TV da non perdere. Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Febbraio 2026: le serie e i film da non perdere Ecco le principali novità di Netflix per febbraio 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Le Serie TV da non perdere a febbraio 2026 Argomenti discussi: Da Portobello alla seconda stagione di Paradise , le serie tv da vedere a febbraio; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di febbraio 2026; 30 serie tv da guardare su Netflix – Lista aggiornata a febbraio 2026; Le 10 serie TV da non perdere a febbraio 2026. Da Portobello alla seconda stagione di Paradise, le serie tv da vedere a febbraioTra l'italiana Motorvalley e le internazionali Vanished e Sheriff Country, ecco tutti i titoli in arrivo in queste settimane ... wired.it I 10 film e le serie tv da vedere su Netflix a febbraio 2026A febbraio su Netflix si conclude la quarta stagione di Bridgerton e si apre un nuovo caso per l’avvocato di difesa Mickey Haller. Torna anche l’agente Sutherland in Night Agent 3, mentre Luca Argente ... iodonna.it Telesveva. . SERIE D | Nola-Nardò 3-1, De Sanzo: "C'è poco da dire, abbiamo meritato di perdere. Il secondo gol preso è l'emblema di questa partita" #nardò #desanzo #sport facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.