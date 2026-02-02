Le pagelle fabo Da Rossi solo difesa Chinellato scollegato Aukstikalnis limitato

Questa sera la partita si è concentrata molto sulla difesa di Rossi, che ha passato tutto il tempo a controllare senza tentare attacchi o tiri. Chinellato appare scollegato dal gioco, mentre Aukstikalnis non è riuscito a incidere. La squadra sembra ancora in difficoltà nel trovare un equilibrio tra i reparti, e il risultato si vede in campo.

ROSSI 5 Zero tiri tentati, gestisce il pallone in maniera asettica senza prendere (quasi) mai l'iniziativa. AUKSTIKALNIS 6 Incendia la retina in avvio ed è uno dei pochi a creare con continuità grattacapi alla difesa di Andreazza. CHINELLATO 5,5 Imperversa nel primo quarto, poi si prende una lunghissima pausa fino a sparire dalla partita. SGOBBA 5,5 Ci si accorge della sua presenza solo a tre dall'intervallo lungo, poi però si scioglie e qualcosa almeno in attacco combina. TSETSERUKOU 5,5 C'erano dubbi su un suo impiego, invece parte in quintetto e incide subito, almeno fino a quando la difesa avversaria non decide di applicare un giro di vite.

