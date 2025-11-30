Qui Fabo PalaTagliate ore 18 Meo e i consigli ad Aukstikalnis | Sorrida di più

Fabo–Vicenza sarà sì il confronto fra due squadre che vivono momenti di forma diametralmente opposti (Herons reduci da tre sconfitte di fila, Vicenza in striscia aperta di vittorie da quattro partite e sorprendentemente terza), ma sarà soprattutto la partita di Meo Sacchetti, che questo pomeriggio alle 18 al PalaTagliate di Lucca tornerà a sedersi sulla panchina di un club cestistico a più di un anno e mezzo di distanza dall’ultima volta, nel maggio del 2024, quando allenava la VL Pesaro in Serie A. L’ex commissario tecnico dell’ItalBasket è entrato in punta di piedi nel mondo Herons, senza stravolgere metodi e consuetudini (almeno per ora) bensì tentando di rasserenare l’ambiente un po’ come farebbe un padre con i propri figli: tanti consigli, battute e sorrisi ma anche qualche sana strigliata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

