Marino pittore Le istituzioni unite E finalmente l'arte si prende la scena

Marino pittore rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e arte, dimostrando come il gesto possa trasformare la materia e creare forma. In questa mostra, l’unione delle istituzioni sostiene l’espressione artistica, portando l’arte al centro dell’attenzione pubblica. Attraverso il tocco della mano e il colore, si evidenzia il potere del gesto nel generare significato e bellezza, sottolineando l’importanza del rapporto tra arte e comunità.

di Linda Meoni PISTOIA C’è un legame viscerale che supera ogni volontarietà d’intenzione. Un legame comandato dal gesto: la mano tocca il colore ed è come se quel contatto generasse una forma. E quindi un disegno che, alla fine, diventa vero. Pensare al Marino scultore non può prescindere dal saperlo, prima di ogni altra, cosa pittore. Lo dice lui, a proposito di quel "rapporto legatissimo" e lo racconta in modo coerente oltre che esaustivo – e diciamolo: affascinante –, la mostra " Marino Marini: la pittura " appena inaugurata a Palazzo Fabroni, primo atto visibile di quel protocollo che mette insieme, orientati a guardare nella stessa direzione, Fondazione Marini di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript. 🔗 Leggi su Lanazione.it

