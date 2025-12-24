Marino pittore Le istituzioni unite E finalmente l’arte si prende la scena

Marino pittore rappresenta un esempio di collaborazione tra istituzioni e arte, dimostrando come il gesto possa trasformare la materia e creare forma. In questa mostra, l’unione delle istituzioni sostiene l’espressione artistica, portando l’arte al centro dell’attenzione pubblica. Attraverso il tocco della mano e il colore, si evidenzia il potere del gesto nel generare significato e bellezza, sottolineando l’importanza del rapporto tra arte e comunità.

di Linda Meoni PISTOIA C'è un legame viscerale che supera ogni volontarietà d'intenzione. Un legame comandato dal gesto: la mano tocca il colore ed è come se quel contatto generasse una forma. E quindi un disegno che, alla fine, diventa vero. Pensare al Marino scultore non può prescindere dal saperlo, prima di ogni altra, cosa pittore. Lo dice lui, a proposito di quel "rapporto legatissimo" e lo racconta in modo coerente oltre che esaustivo – e diciamolo: affascinante –, la mostra " Marino Marini: la pittura " appena inaugurata a Palazzo Fabroni, primo atto visibile di quel protocollo che mette insieme, orientati a guardare nella stessa direzione, Fondazione Marini di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript.

Un percorso espositivo nella carriera non molto nota di Marino Marini pittore, attraverso una selezione di dipinti del maestro pistoiese che torna “a casa” in attesa della futura riapertura del suo Museo. di Andrea Capecchi - facebook.com facebook

Anche nel Marino Marini pittore ci sono cavalli e cavalieri. Mostra a Pistoia scopre il genio del colore nell'artista celebre per le sculture giganti #ANSA x.com

