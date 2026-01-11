Le interviste Calabro commenta le sfide della settimana, che hanno richiesto molte modifiche alla formazione. Nonostante le difficoltà, sottolinea la soddisfazione per i tre punti ottenuti e la gioia dei tifosi. La prestazione, definita “da Carrarese”, evidenzia la determinazione della squadra di fronte a situazioni complicate, confermando l’importanza di questa vittoria nel cammino stagionale.

Tre punti importanti che vengono in virtù di una prestazione "da Carrarese" nonostante le tante difficoltà avute in settimana". Antonio Calabro (nella foto) stavolta si lascia un po' andare alla soddisfazione in sala stampa. "A causa dei continui attacchi influenzali ho dovuto cambiare la formazione 3 o 4 volte. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono andati oltre queste difficoltà con una prova importante che andava legittimata con un doppio vantaggio perché lasciare le partite aperte così è sempre pericoloso. Sono molto molto contento per i ragazzi, perché c'è stato il primo gol sotto la curva e per la gioia finale dei nostri tifosi.

Le interviste Calabro si sfoga dopo le difficoltà avute in settimana che lo hanno costretto a cambiare più volte la formazione. "Sono contento per la gioia finale dei nostri tifosi»

