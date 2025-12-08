Le interviste Mattei esulta | Contento del gol e della vittoria
La gioia del Montevarchi, al triplice fischio della sfida del Brilli Peri, è tutta nelle parole di Fabrizio Mattei, match winner di giornata. "Sono contento per il gol e per la vittoria, pur sofferta, che ci serviva proprio – ha dichiarato il rossoblù –. Arrivata, tra l’altro, davanti ai nostri tifosi. Sapevamo, per quelle che sono le loro caratteristiche, che i bianconeri avrebbero tenuto il pallino del gioco, che avrebbero, come è successo, spinto e creato delle occasioni e che noi avremmo dovuto quindi lottare dall’inizio alla fine. Siamo stati bravi a rimanere lì e a segnare quando è capitata l’occasione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
