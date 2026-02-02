Le grotte di Longmen | dove la pietra racconta millequattrocento anni di devozione

Le grotte di Longmen si trovano sulle scogliere calcaree vicino a Luoyang, nello Henan. Sono un patrimonio unico al mondo, con oltre 1.400 anni di storia buddhista scolpita nella pietra. Le sculture, i rilievi e i templi sono ancora ben conservati, testimonianza di un’arte antica e di una fede profonda. Ogni anno, migliaia di visitatori arrivano per ammirare questo straordinario sito, che racconta secoli di devozione e cultura cinese.

Lungo le scogliere calcaree che abbracciano il fiume Yi, a dodici chilometri da Luoyang nella provincia dello Henan, si snoda uno dei più straordinari archivi in pietra dell'arte buddhista mondiale. Le grotte di Longmen – che nel 2000 l'UNESCO ha riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità – custodiscono oltre 110.000 statue buddhiste, scolpite nell'arco di quattro secoli lungo un chilometro di pareti rocciose verticali che sembrano sfidare il tempo stesso. La nascita di un santuario scavato nella roccia. Tutto iniziò nel 493 d.C., quando l'imperatore Xiaowen della dinastia Wei Settentrionale trasferì la capitale da Pingcheng a Luoyang.

