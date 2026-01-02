Valle Camonica | dove la pietra racconta il clima dell’umanità

Valle Camonica, con le sue incisioni rupestri, testimonia il rapporto tra l’uomo e il clima nel corso dei secoli. In questa intervista, Sergio Bonomelli, presidente del Gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco, approfondisce il significato storico e culturale di questo patrimonio, evidenziando come le pietre narrino le trasformazioni ambientali e sociali che hanno plasmato la regione e l’umanità.

Intervista a Sergio Bonomelli, presidente del Gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco n. 94 “Arte Rupestre della Valle Camonica”. A cura di Annateresa Rondinella, Cattedra Unesco in Comunità energetiche sostenibili – Università di Pisa. “ La nostra montagna incisa è una biblioteca a cielo aperto, e oggi il clima ne sta riscrivendo le pagine”. Con queste parole Sergio Bonomelli, presidente del Gruppo istituzionale di coordinamento del sito Unesco n. 94 “Arte Rupestre della Valle Camonica”, sintetizza la sfida che la transizione energetica e il cambiamento climatico pongono a uno dei patrimoni più antichi del mondo: un paesaggio dove l’arte rupestre incontra la resilienza ambientale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Valle Camonica: Valle dei Segni Wine Trail Leggi anche: La città celebra i "Giusti dell’umanità": cerimonia alla Valle dei Templi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valle Camonica, la Valle dei Segni: un viaggio nel cuore della storia durante il Premio Staino - È quella che abbiamo vissuto durante la seconda edizione del Premio Staino, svoltosi a Breno dal 10 al 12 ottobre, quando gli ... ilmessaggero.it La Valle Camonica celebra Sergio Staino tra fumetti, musica e arte rupestre - C’è un dialogo che attraversa i millenni, inciso nella pietra e tracciato sull’inchiostro: quello tra le antiche figure rupestri della Valle Camonica e i segni moderni di Sergio Staino. ilgiorno.it Il primo dell’anno in Valle Camonica Profuma di neve e avventure per tutti i gusti! Oggi vi portiamo al comprensorio Borno Ski Area Monte Altissimo tra piste, panorami suggestivi e tante esperienze da vivere New Year’s Day in Valle Camonica It s - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.