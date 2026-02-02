Le aree rurali temono ripercussioni economiche dopo il via libera al trattato con il Mercosur

Le aree rurali italiane sono in allarme. Dopo l’approvazione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, molti agricoltori temono di perdere terreno. Le promesse di nuove opportunità sembrano lontane dalle preoccupazioni di chi lavora la terra ogni giorno. Ora, si aspetta di capire come cambieranno i prezzi e le vendite dei prodotti locali. La questione divide le campagne e le città, con un futuro ancora tutto da scrivere.

L'approvazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e il Mercosur ha scatenato un dibattito acceso sulle conseguenze economiche per le regioni rurali del Vecchio Continente. Il nodo centrale riguarda i 45 miliardi di euro stanziati per sostenere gli agricoltori europei in caso di concorrenza sleale dal Sud America, una misura pensata per attenuare le proteste dei produttori che temono perdite di mercato. Tuttavia, secondo quanto emerso da fonti ufficiali, questi fondi potrebbero essere spostati o ridotti in fase di attuazione, con effetti diretti sulle politiche di coesione regionale. Il rischio è che le aree meno sviluppate, già fragili dal punto di vista economico, debbano affrontare tagli ai programmi di sviluppo che dipendono dal bilancio europeo.

