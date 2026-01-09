Via libera al trattato Ue-Mercosur | cinque paesi tra cui la Francia contrari all' accordo l' Italia ha votato a favore
Dopo oltre due decenni di negoziati, l’Unione europea ha approvato il trattato di libero scambio con il Mercosur, composto da Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. Nonostante alcune opposizioni, tra cui quella della Francia, l’Italia ha votato a favore. La firma dell’accordo apre nuovi orizzonti commerciali tra le due aree, segnando un passo importante nelle relazioni economiche internazionali.
Dopo 25 anni di trattative, è arrivato il via libera all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e il mercato comune sudamericano di cui sono membri Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. Accordo Mercosur, Italia a favore e Francia contraria: cosa cambia per l'agricoltura. 🔗 Leggi su Today.it
