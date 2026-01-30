al via misure preventive in emilia romagna per gestire il ritorno del lupo in aree rurali

La Regione Emilia-Romagna ha messo in campo un piano d’emergenza per fronteggiare l’aumento dei lupi nelle zone rurali e vicino ai paesi. Sono state prese misure preventive per tutelare gli agricoltori e i residenti, che ormai devono fare i conti con la presenza crescente di questi predatori. Le autorità hanno deciso di intervenire subito, senza aspettare che si verifichino problemi più gravi.

La Regione Emilia-Romagna ha avviato un piano d’emergenza per affrontare l’aumento della presenza del lupo nelle aree rurali e nei territori vicini ai centri abitati. L’annuncio è arrivato dopo una serie di segnalazioni crescenti, tra cui avvistamenti in prossimità di scuole, strade e aziende agricole, che hanno destato preoccupazione tra la popolazione. Il vertice tenutosi a Rimini ha visto la partecipazione di sindaci, prefettura, forze dell’ordine e rappresentanti del mondo agricolo. In risposta, la Regione ha stanziato due milioni di euro per finanziare misure di dissuasione attiva, tra cui recinzioni anti-predazione, sistemi di allarme sonoro e l’impiego di cani da guardia specializzati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

