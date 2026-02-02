Lazio doppia uscita a fine mercato | Vecino e Belahyane ai saluti

La Lazio sta per chiudere due operazioni di mercato. Vecino e Belahyane sono pronti a lasciare il club. La società ha trovato l’accordo per cedere Vecino al Celta Vigo, con una cifra vicina ai 2 milioni di euro. La finestra di mercato sta per chiudersi e le uscite si fanno sempre più vicine.

Doppia uscita imminente in casa Lazio nelle ultime ore di mercato. Il club biancoceleste è pronto a salutare Matías Vecino, destinato al Celta Vigo per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Non è l'unico movimento in uscita. Reda Belahyane farà ritorno all' Hellas Verona con la formula del prestito fino a giugno, chiudendo così anticipatamente la sua esperienza a Roma. A poche ore dalla chiusura della finestra invernale, il Lazio ridisegna il proprio centrocampo con due operazioni in uscita già indirizzate verso la definizione finale.

