Il mercato del Napoli si avvicina a una fase cruciale, con le uscite di Lang e Lucca ormai prossime. La società lavora per definire le strategie di sostituzione e rafforzamento, mantenendo un approccio equilibrato e accurato. In questo contesto, le decisioni prese saranno fondamentali per il proseguimento della stagione e per consolidare la rosa in vista delle competizioni future.

Il mercato del Napoli entra nella fase decisiva e la priorità resta una: sbloccare le entrate passando dalle uscite. A fare il punto è Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Calcio Club, che ha fotografato una giornata chiave per la strategia azzurra.“La giornata di oggi è stata importante, perché prima il Napoli deve concretizzare le uscite per poter fare delle entrate. E sia Noa Lang che Lorenzo Lucca sono praticamente ad un passo dall’uscita. Noa Lang al Galatasaray, l’accordo è stato raggiunto oggi dai due club in prestito e Noa Lang ha dato la sua disponibilità. Quindi credo che la sua avventura a Napoli finisca temporaneamente, perché poi comunque se non verrà riscattato rientrerà. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Doppia uscita vicina: Lang e Lucca sbloccano il mercato

Mercato bloccato: Lang e Lucca in uscita, ritardo pesa

Il mercato del Napoli si trova in una fase di stallo, con le cessioni di Lang e Lucca ancora in sospeso. Il ritardo nelle operazioni di uscita sta influenzando le strategie della squadra, creando un rallentamento nelle trattative. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà incontrate dalla società nel completare le operazioni di mercato, con ripercussioni sulle scelte future e sull’organizzazione della rosa.

Lang e Lucca vicini all’uscita, il Napoli sta per sbloccare il mercato in entrata (Di Marzio)

Lang e Lucca sono prossimi a lasciare il Napoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La loro cessione, anche se temporanea, potrebbe rappresentare un passo importante nel mercato in entrata del club partenopeo. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma la situazione sembra ormai vicina alla conclusione. Questi trasferimenti potrebbero influenzare le strategie future della squadra e il calciomercato in corso.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Franz Waller. The Alan Parsons Project · The Gold Bug. JADO MT 100 * Doppia uscita: USB-C (100W) + USB-A (24W) per la ricarica simultanea * Ricarica inversa: può caricare la batteria della moto per evitare problemi di avviazione * Power Delivery 3.0 e su facebook

Doppia uscita Christenson su L'Arena: "Profilo basso, lavoro e umiltà: alla fine vedremo dove riusciremo ad arrivare" Staforini sul Corriere di Verona: "A Verona ho trovato entusiasmo: accolto come fossi qui dall'inizio" #RanaVerona #VeronaVolley x.com