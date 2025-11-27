Mercato Lazio | possibili sacrifici a gennaio per aiutare il bilancio Ligue1 su Belahyane

Sport.quotidiano.net | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma 26 novembre 2025 - Nonostante le difficoltà di un mercato bloccato in estate la Lazio ha resistito alla tentazione di alcune cessioni eccellenti, ma questo potrebbe non succedere invece a gennaio. La Lazio di oggi siede in ottava posizione in classifica, a tre punti dal Como sesto e in scia delle prime per l'Europa. Le difficoltà economiche della squadra però restano e la mancata qualificazione europea di questa stagione è pesata tanto nelle casse del club biancoceleste, proprio per questo la rosa potrebbe subire qualche cessione a gennaio. In estate il solo sacrificato della rosa laziale fu Tchaouna, ma in questa finestra di mercato i nomi in lista partenti potrebbero essere ben più importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato Lazio: possibili sacrifici a gennaio per aiutare il bilancio, Ligue1 su Belahyane

