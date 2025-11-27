Mercato Lazio | possibili sacrifici a gennaio per aiutare il bilancio Ligue1 su Belahyane
Roma 26 novembre 2025 - Nonostante le difficoltà di un mercato bloccato in estate la Lazio ha resistito alla tentazione di alcune cessioni eccellenti, ma questo potrebbe non succedere invece a gennaio. La Lazio di oggi siede in ottava posizione in classifica, a tre punti dal Como sesto e in scia delle prime per l'Europa. Le difficoltà economiche della squadra però restano e la mancata qualificazione europea di questa stagione è pesata tanto nelle casse del club biancoceleste, proprio per questo la rosa potrebbe subire qualche cessione a gennaio. In estate il solo sacrificato della rosa laziale fu Tchaouna, ma in questa finestra di mercato i nomi in lista partenti potrebbero essere ben più importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Insigne si avvicina alla Lazio: il punto sul mercato invernale dei biancocelesti ift.tt/bQiZvg5 Vai su X
Lazio, plusvalenze necessarie per avere il mercato libero: i dettagli e le cifre Continua qui https://ift.tt/SRMqZ7j #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Lazio: Guendouzi possibile sacrificato - Il Presidente della Lazio Claudio Lotito, dopo un'estate bloccata sul fronte degli acquisti a causa dell'indice di liquidità, ha promesso. Si legge su calcioline.com
Mandas Lazio, cambio di programma! Il portiere resta in uscita per gennaio: ma c’è un nuovo nome come suo possibile sostituto. Ecco quale - L’ipotesi cessione rimane, ma per sostituire il greco spunta un nuovo nome nei biancocelesti La Lazio si prepara a un gennaio di operazioni, con la necessità di fare ... Lo riporta lazionews24.com
Mercato Lazio, si pensa a un possibile scambio con il Torino - Sarri aspetta risorse e rinforzi: spuntano Ilic, Insigne e l’ipotesi Fagioli. Si legge su laziopress.it