Biogem attivati 8 tirocini extracurriculari

Biogem S.c.a r.l. partecipa all’Avviso Pubblico PAR GOL Campania 2025 promosso dalla Regione Campania, attivando 8 tirocini extracurricolari presso i propri Laboratori di Ricerca di Ariano Irpino (AV). Requisiti: - Laurea Magistrale in Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica e Tecnologia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

