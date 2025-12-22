Pontirolo Nuovo (Bergamo), 22 dicembre 2025 – È tornata a camminare e a scodinzolare gioiosa. Ma fino a qualche mese fa, Juga, un esemplare femmina di cane boxer di quasi 10 anni, doveva lottare contro un osteosarcoma, un tumore maligno delle ossa, che l'aveva colpita alla zampa. L’operazione . Mesi di angoscia per i suoi proprietari, una famiglia di Pontirolo Nuovo, comune della media pianura bergamasca. L'unica via per salvarle la vita era l'amputazione della zampa. Dopo l'operazione, avvenuta nel mese di settembre, i proprietari di Juga hanno però deciso di cercare una soluzione per restituire all'animale una vita dignitosa, per aiutarlo a ritrovare una postura più equilibrata, per correre senza affaticare le altre zampe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Juga, la cagnolina di Pontirolo Nuovo è tornata a camminare grazie a una protesi stampata in 3D

