La Braciera apre un nuovo locale e cerca dipendenti | parte la selezione per 6 posti di lavoro

La Braciera, celebre pizzeria con una lunga tradizione, apre un nuovo locale e avvia le selezioni per sei posti di lavoro. Un’opportunità da non perdere per chi desidera entrare a far parte di un team dinamico e appassionato. Se sei motivato e ami il mondo della ristorazione, questa potrebbe essere la tua occasione per crescere e contribuire al successo di un’icona locale.

Nuove assunzioni in vista per la Braciera, la storica pizzeria che si prepara a centrare un pokerissimo. I titolari della storica pizzeria annunciano, infatti, l'avvio della loro quinta realtà e per l'occasione cercano altro personale. Il nome probabilmente sarà La Braciera bistrot & bakery e, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: McDonald’s apre a Valmontone e cerca 70 dipendenti: come candidarsi Leggi anche: McDonald's apre un nuovo locale a pochi passi da Napoli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La Braciera apre un nuovo locale e cerca dipendenti: parte la selezione per 6 posti di lavoro - L'apertura è prevista a fine gennaio in via De Gasperi, dove sorgeva la panetteria e gastronomia Panéra e prima ancora il panificio dell'ex giocatore del ... palermotoday.it

Anna e le zip non vanno d'accordo anna annapepe

Lurisia Monte Pigna apre tutti i giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio 2026. Info e aggiornamenti www.lurisiamontepigna.com S. Mondino - Archivio ATL del Cuneese - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.