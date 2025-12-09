Assunzioni Volotea a Firenze nel 2026 | al via la selezione di 20 assistenti di volo

FIRENZE – La compagnia aerea, presente dal 2019 nello scalo toscano, ha annunciato l’avvio delle selezioni per 20 nuovi assistenti di volo. L’iniziativa è legata all’arrivo del secondo aeromobile, previsto nella seconda metà del 2026, che porterà a un rafforzamento stabile della base operativa. Al momento l’organico fiorentino di Volotea conta quasi 40 dipendenti, tra personale di bordo e piloti. Con l’ampliamento della flotta sullo scalo del capoluogo, la compagnia punta a consolidare il proprio network e ad aumentare la disponibilità di collegamenti nazionali ed europei. Le sessioni di selezione si terranno nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it