Assunzioni Volotea a Firenze nel 2026 | al via la selezione di 20 assistenti di volo
FIRENZE – La compagnia aerea, presente dal 2019 nello scalo toscano, ha annunciato l’avvio delle selezioni per 20 nuovi assistenti di volo. L’iniziativa è legata all’arrivo del secondo aeromobile, previsto nella seconda metà del 2026, che porterà a un rafforzamento stabile della base operativa. Al momento l’organico fiorentino di Volotea conta quasi 40 dipendenti, tra personale di bordo e piloti. Con l’ampliamento della flotta sullo scalo del capoluogo, la compagnia punta a consolidare il proprio network e ad aumentare la disponibilità di collegamenti nazionali ed europei. Le sessioni di selezione si terranno nei primi mesi del 2026. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN TOSCANA: VOLOTEA APRE LE SELEZIONI PER L’ASSUNZIONE DI ASSISTENTI DI VOLO Con l’arrivo del secondo aeromobile nel 2026, la compagnia rafforza l’organico della sua base operativa. Il reclutamento parti - facebook.com Vai su Facebook
Volotea: 20 assunzioni di Assistenti di Volo a Firenze, aperte le candidature - Volotea ha lanciato una nuova campagna di recruiting per assumere assistenti di volo in Toscana. Si legge su ticonsiglio.com
