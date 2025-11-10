Lavori sulla rete idrica | strade di Pisa senz' acqua

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, giovedì 13 novembre dalle ore 8.30 alle 12 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Pilla, Vecchia Tramvia e Emilia (nel tratto compreso tra via Tronci e la ferrovia).Al ripristino del servizio si verificheranno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

