Casa della comunità di Lugagnano lavori fermi e futuro incerto

Ilpiacenza.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo consiliare di minoranza “Lugagnano che cambia” esprime profonda preoccupazione per il perdurare dello stallo relativo alla Casa della Comunità di Lugagnano, un’opera attesa da anni e che avrebbe dovuto garantire servizi sanitari di prossimità fondamentali per la popolazione. «Durante il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

casa comunit224 lugagnano lavoriCasa della comunità di Lugagnano, lavori fermi e futuro incerto - La minoranza di “Lugagnano che Cambia”: «La ditta che doveva eseguire i lavori è in difficoltà. Riporta ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Comunit224 Lugagnano Lavori