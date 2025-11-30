Casa della comunità di Lugagnano lavori fermi e futuro incerto
Il gruppo consiliare di minoranza “Lugagnano che cambia” esprime profonda preoccupazione per il perdurare dello stallo relativo alla Casa della Comunità di Lugagnano, un’opera attesa da anni e che avrebbe dovuto garantire servizi sanitari di prossimità fondamentali per la popolazione. «Durante il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Casa della comunità di Lugagnano, lavori fermi e futuro incerto - La minoranza di “Lugagnano che Cambia”: «La ditta che doveva eseguire i lavori è in difficoltà. Riporta ilpiacenza.it