Incendio in una palazzina a Laveno Mombello decine di sfollati | il video delle fiamme

Incendio a Laveno Mombello (Varese): le fiamme sono partite da un negozio e si sono propagate fino ai piani superiori. Cinque persone ferite e venti rimaste senza casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le immagini dal drone dell'incendio che ha devastato una palazzina nella tarda mattinata di sabato a Laveno Mombello. Vigili del fuoco alle prese con fiamme alte ed un'enorme nube di fumo. Evacuati i residenti. - facebook.com Vai su Facebook

Incendio a Manfredonia: appartamento in fiamme al quarto piano di una palazzina Vai su X

"Stabile inagibile". Rogo e fumo in una palazzina di Laveno Mombello, evacuazione totale - Il rogo è divampato in un negozio, il fumo ha invaso anche gli appartamenti sovrastanti: fiamme domate dopo ore e almeno venti residenti senza casa ... Riporta notizie.it

Dopo l’incendio a Laveno una ventina di persone senza casa - Domate le fiamme dopo oltre due ore di lavoro, la palazzina di via 25 aprile è stata dichiarata inagibile. Secondo varesenews.it

Laveno Mombello, maxi incendio in un negozio: intero palazzo inagibile. «Forse le fiamme partite dalle luci di Natale» - Il rogo è divampato mentre alcune persone si trovavano all'interno e sono rimaste lievemente intossicate. milano.corriere.it scrive