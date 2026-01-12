Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026
Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. L'artista, nota per la sua carriera internazionale, affiancherà gli altri protagonisti dell'evento, contribuendo a consolidare il ruolo di figura di rilievo nel panorama musicale italiano. La partecipazione di Pausini rappresenta un momento importante per il festival, che quest'anno si preannuncia ricco di emozioni e novità.
Roma, 12 gennaio 2026 – Laura Pausini sarà la co-conduttrice delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026 (in programma dal 24 al 28 febbraio). Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Festival di Sanremo: Laura Pausini co conduttrice
