Laura Fernandez, 39 anni, è diventata presidente del Costa Rica. Cresciuta tra le mucche, ha battuto gli avversari promettendo di combattere la criminalità. La sua vittoria segna un cambiamento netto in un paese alle prese con problemi di sicurezza. Ora si prepara a mettere in atto le sue promesse, con un occhio rivolto al futuro.

39 anni, politologa e «cresciuta in mezzo alle mucche». Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica con una promessa precisa: lottare contro la criminalità. L’erede politica del conservatore Rodrigo Chaves e ammiratrice di Nayib Bukele, ha guidato due ministeri nel governo del suo mentore, al potere dal 2022. Per arginare la violenza legata al narcotraffico in un Paese a lungo considerato tra i più sicuri della regione, colei che si definisce la «candidata della continuità» promette di completare la costruzione di una prigione di massima sicurezza ispirata al Centro di detenzione per il terrorismo (Cecot) di Bukele, di inasprire alcune pene o addirittura di sospendere i diritti nelle zone afflitte dalla criminalità.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Costa Rica Laura Fernandez

Laura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica, assicurandosi la vittoria al primo turno.

Laura Fernández diventa ufficialmente la nuova presidente del Costa Rica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Costa Rica Laura Fernandez

Argomenti discussi: Laura Fernandez: la politologa cresciuta tra le mucche che ha vinto le elezioni in Costa Rica; Conservatrice, erede politica di Chaves: Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica; La Costa Rica ha un nuovo presidente. Chi è Laura Fernandez?; Elezioni in Costa Rica, vittoria al primo turno di Laura Fernández.

Laura Fernandez: la politologa «cresciuta tra le mucche» che ha vinto le elezioni in Costa Rica39 anni, politologa e «cresciuta in mezzo alle mucche». Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica con una promessa precisa: lottare contro la criminalità. L’erede politica del c ... open.online

La Costa Rica ha un nuovo presidente. Chi è Laura Fernandez?AGI - La politologa di destra Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica. Sostenitrice della linea dura contro la criminalità sul modello del presidente salvadoregno Nayib Bukele ... msn.com

La candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Successo al primo turno con circa il 50% dei consensi #ANSA - facebook.com facebook

La candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica. Successo al primo turno con circa il 50% dei consensi #ANSA x.com