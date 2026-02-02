Laura Fernández sarà presidente del Costa Rica

Laura Fernández diventa ufficialmente la nuova presidente del Costa Rica. È stata più volte ministra del presidente uscente Rodrigo Chaves e ora si presenta come la candidata che continuerà sulla stessa linea politica. La sua elezione segna un passaggio chiaro, con Fernández che promette stabilità e continuità nel governo del paese.

Laura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica e diventerà dunque la nuova presidente. Fernández ha 39 anni ed è del Partito del Popolo sovrano (di destra e attualmente al gverno): è stata più volte ministra del presidente uscente Rodrigo Chaves e si pone in continuità con lui. Secondo i dati del Tribunale Supremo Elettorale (TSE), è stato scrutinato circa l’88 per cento dei seggi e Fernández ha ottenuto per ora poco più del 48 per cento, risultato che le consente di evitare il secondo turno. L’altro principale candidato, il socialdemocratico Álvaro Ramos, ha già riconosciuto la sconfitta, si è congratulato con Fernández e le ha assicurato che il suo partito la sosterrà finché le sue decisioni saranno prese per il «bene del paese»: Ramos ha ottenuto circa il 33 per cento dei voti, ben al di sopra di quanto indicato nei sondaggi pre-elettorali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Laura Fernández ha vinto le elezioni presidenziali in Costa Rica con il 49,61% dei voti.

Recenti eventi nel Costa Rica hanno portato alla luce un presunto tentativo di attentato contro il presidente Rodrigo Chaves, sventato poco prima delle elezioni del 1° febbraio.

