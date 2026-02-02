L’attore di Magneto di Avengers | Doomsday Ian McKellen suggerisce cosa accadrà nel film

Ian McKellen ha lasciato intendere qualche dettaglio su Avengers: Doomsday, il nuovo film Marvel in cui tornerà a vestire i panni di Magneto. L’attore britannico ha parlato di alcune scene e di cosa potrebbe aspettarsi il pubblico, senza svelare troppo. I fan sono già in fermento, curiosi di scoprire come si svilupperà questa nuova avventura del supereroe.

Ian McKellen ha iniziato a sollevare il velo su Avengers: Doomsday, nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe in cui tornerà a interpretare Magneto. Durante una recente intervista, l'attore ha condiviso alcune impressioni sul personaggio e su ciò che il pubblico può aspettarsi dal film. Le sue parole non entrano nei dettagli della trama, ma offrono indizi significativi sulla portata delle scene che lo vedranno coinvolto, dove tra ricordi del passato e battute rivelatrici, emerge un Magneto ancora una volta al centro dello spettacolo. E con un impatto tutt'altro che contenuto. McKellen ha raccontato il forte legame che lo unisce a Erik Lehnsherr, personaggio che ha interpretato cinque volte nella saga degli X-Men.

