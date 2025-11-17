Avengers Doomsday | Lo Spider-Man di Tobey Maguire potrebbe essere nel film?

C’è un grande mistero che avvolge il prossimo maxi-crossover del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday. Sebbene il film sia già destinato a riunire gli Eroi più Potenti della Terra, i Fantastici Quattro e gli X-Men, i fan si chiedono: quale Spider-Man vedremo? Un dettaglio è certo: non si tratterà del beniamino del pubblico Tom Holland. Lo Spider-Man di Holland tornerà solo nell’estate del 2026 con il suo film standalone, Spider-Man: Brand New Day. L’attenzione, dunque, si sposta sul Multiverso. Le prove puntano a Tobey Maguire in Doomsday. Secondo quanto riportato dall’affidabile insider dell’intrattenimento Daniel Richtman, il Peter Parker che indosserà il costume da ragno in Avengers: Doomsday sarà quello interpretato da Tobey Maguire. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

