Avengers Doomsday | Lo Spider-Man di Tobey Maguire potrebbe essere nel film?
C’è un grande mistero che avvolge il prossimo maxi-crossover del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday. Sebbene il film sia già destinato a riunire gli Eroi più Potenti della Terra, i Fantastici Quattro e gli X-Men, i fan si chiedono: quale Spider-Man vedremo? Un dettaglio è certo: non si tratterà del beniamino del pubblico Tom Holland. Lo Spider-Man di Holland tornerà solo nell’estate del 2026 con il suo film standalone, Spider-Man: Brand New Day. L’attenzione, dunque, si sposta sul Multiverso. Le prove puntano a Tobey Maguire in Doomsday. Secondo quanto riportato dall’affidabile insider dell’intrattenimento Daniel Richtman, il Peter Parker che indosserà il costume da ragno in Avengers: Doomsday sarà quello interpretato da Tobey Maguire. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scoprite le ultime indiscrezioni su Avengers: Doomsday e i possibili dettagli sui costumi di alcuni personaggi principali. https://cinema.everyeye.it/notizie/avengers-doomsday-rumor-svelati-costumi-destino-varianti-eroi-841883.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook
Tobey Maguire tornerà in Avengers: Doomsday, il rumor - Secondo quanto rivelato da Daniel Richtman, Tobey Maguire tornerà in Avengers: Doomsday nei panni di Spider- Segnala lascimmiapensa.com
Tobey Maguire's Avengers: Doomsday Return Gets Huge Rumor - A new rumor about the future of the Avengers franchise has sparked widespread discussion online. Secondo msn.com
‘Avengers: Doomsday’ To See Another Spider-Man Actor Return, Rumors Claim - Industry insider Daniel Richtman claims the actor will reprise his role, though neither ... Secondo msn.com