Avengers | Doomsday ecco quale sarà il ruolo di Captain America nel film

In attesa dell’uscita di Avengers: Doomsday, si parla molto del ruolo di Captain America, specialmente dopo il rilascio del primo teaser a dicembre. La presenza di Steve Rogers come protagonista ha suscitato curiosità e interrogativi tra i fan. In questo contesto, è importante analizzare le anticipazioni ufficiali e i dettagli rivelati per comprendere meglio il suo contributo nel nuovo film della saga.

Dopo l'uscita del primo teaser di Avengers: Doomsday a dicembre, i fan hanno iniziato a preoccuparsi perché il protagonista era Captain America Steve Rogers. Il Marvel Cinematic Universe deve andare avanti, ma sembra che i recenti risultati deludenti al botteghino dei film Marvel abbiano spinto la Disney a voler riportare in auge il passato piuttosto che continuare a spingere verso il futuro. Ciò include il ritorno di Robert Downey Jr., che ora interpreta Doctor Doom invece di Iron Man, e quello di Chris Evans, nonostante il suo ritiro alla fine di Avengers: Endgame. È sorta la domanda sul ruolo di Steve Rogers, in Avengers: Doomsday.

