Ciro Andolfi arrestato dopo 3 anni di fuga il latitante si nascondeva dietro un termosifone
(Adnkronos) – Dopo 3 anni in fuga da latitante, Ciro Andolfi è stato arrestato: era in un nascondiglio ricavato dietro ad un termosifone in un appartamento nella periferia di Napoli. I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Napoli a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
